Coltello, Quartieri Spagnoli e TikTok

NAPOLI – Dai balletti su TikTok agli ambulatori del pronto soccorso il passo, a volte, è più breve del previsto. È finita con una corsa all’ospedale la giornata di Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, rimasto ferito alla gamba da un coltello nei pressi dei Quartieri Spagnoli, zona Montesanto.

Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico: ferita da arma bianca, niente di grave per fortuna, sette giorni di prognosi e tanta curiosità intorno a una vicenda che, come spesso accade quando c’è di mezzo la mamma-influencer, ha subito acceso riflettori e commenti.

Lite di strada o capitato nel posto sbagliato?

Sulla dinamica, però, c’è poco da ridere. La Polizia indaga per capire cosa sia successo davvero: una lite degenerata? Un parapiglia tra giovani? O Francesco si è trovato, come si dice a Napoli, “in mezzo ‘o burdello” senza c’entrarci nulla? Il diretto interessato, per ora, non ha fornito una versione chiarissima e gli agenti stanno passando al setaccio le telecamere della zona.

Mamma Rita, da TikTok ai tornelli bloccati

E mentre gli investigatori cercano risposte, il web fa quello che sa fare meglio: parlare della madre. Perché Rita De Crescenzo non è una tiktoker qualunque. È quella che, smartphone alla mano e sorriso contagioso, riuscì in un’impresa memorabile: portare migliaia di persone a Roccaraso, trasformando una tranquilla località sciistica in un girone dantesco fatto di pullman, sciatori improvvisati e accessi bloccati.

Bastò qualche video entusiasta e l’invito giusto al momento giusto: risultato? Code chilometriche, traffico paralizzato e amministratori locali costretti a correre ai ripari con limitazioni e prenotazioni obbligatorie. Altro che influencer marketing: quello fu un vero evento di massa non autorizzato.

Un personaggio che divide

Volgare per alcuni, genuina per altri, De Crescenzo è un personaggio esilarante e divisivo, capace di far ridere, arrabbiare e – soprattutto – muovere folle. Napoli la ama e la critica con la stessa intensità con cui la guarda.

Ora però la scena si sposta dai social ai vicoli reali della città, quelli dove non ci sono filtri né like, e dove una coltellata – anche se non grave – resta una cosa seria.

Finale aperto

Per Francesco Bianco, per fortuna, solo paura e qualche punto di sutura. Per gli inquirenti, invece, una storia tutta da ricostruire. E per mamma Rita? Probabilmente un altro capitolo di una saga personale che, tra TikTok, cronaca e caos, continua a far parlare di sé.

Perché con lei, una cosa è certa: non ci si annoia mai.