LIVE FOR GAZA. Concerto gratuito in piazza Umberto

L’associazione Arte Arsa, con il patrocinio del Comune di Maddaloni, organizza per il prossimo 19 giugno 2026 alle ore 21:00, in Piazza Umberto I a Maddaloni, l’evento “Live For Gaza”, un concerto benefico e di sensibilizzazione dedicato ai diritti umani, con particolare attenzione alla drammatica situazione che il popolo palestinese sta vivendo a causa del conflitto in corso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un messaggio di pace, solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra, attraverso la forza aggregante della musica e della partecipazione civile.

Il messaggio umanitario dell’evento è condiviso e sostenuto da numerose realtà associative, sindacali e culturali del territorio che hanno aderito all’iniziativa contribuendo a rafforzarne il valore sociale e civile. Tra queste: Forum Giovani Maddaloni, Biblioteca Attiva Maddaloni, Rain Arcigay Caserta, CDS AMA Maddaloni – Casa dei Diritti Sociali, CGIL, ANPI, Centro Sociale Ex Canapificio, Libera contro le Mafie, Movimento Migranti e Rifugiati Caserta, Comitato Città Viva, Arci Caserta e C’amma Fa’ Caserta di Carmen Nuzzo, quest’ultima impegnata nel supporto alla comunicazione dell’evento e nella promozione della causa.

Un ringraziamento speciale va al Notaio Vincenzo Calderini, padrino della manifestazione, per la vicinanza dimostrata e per il sostegno concreto all’iniziativa e alla causa umanitaria che essa rappresenta.

Durante la serata sarà inoltre presente Rain Arcigay Caserta, che promuoverà un momento di sensibilizzazione e informazione sul rapporto tra la questione palestinese e i diritti della comunità queer, illustrando anche il progetto Casa Carla e raccogliendo eventuali donazioni a sostegno delle proprie attività sociali. Saranno inoltre disponibili gratuitamente test HIV ,il servizio informativo e la Wedding Machine.

Ad accompagnare la serata saranno gli A’ Cumba, gruppo che proporrà un intenso tributo a Fabrizio De André. Artisti profondamente legati al territorio maddalonese, gli A’ Cumba hanno sempre portato avanti, attraverso la musica e i testi del grande cantautore genovese, temi di impegno civile, giustizia sociale e attenzione agli ultimi.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Maddaloni per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa, e in particolare all’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Caterina Ventrone, che ha accolto e sostenuto sin da subito la proposta dell’evento.

“Live For Gaza” sarà un momento di condivisione, riflessione e partecipazione collettiva nella splendida cornice di Piazza Umberto I, aperto a tutta la cittadinanza.

Ingresso libero.

Appuntamento il 19 giugno 2026 alle ore 21:00 in Piazza Umberto I, Maddaloni.