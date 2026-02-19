Lo chef Stefano Pista medaglia d’oro per il secondo anno ai Campionati della Cucina Italiana.

Alla Fiera di Rimini si è conclusa l’edizione 2026 dei Campionati della Cucina Italiana, il più grande palcoscenico nazionale dedicato all’arte culinaria. Per tre giorni, oltre 500 chef provenienti da tutta Italia hanno animato i padiglioni con creatività, tecnica e passione, in un evento riconosciuto dalla Worldchefs che ogni anno trasforma Rimini nella capitale della cucina d’autore.

In questo contesto, lo chef e docente Stefano Pista ha firmato una prestazione destinata a lasciare il segno per l’Associazione Cuochi Caserta, l’Alberghiero di Teano e per l’intero territorio. La sua partecipazione non è stata soltanto una gara, ma la dimostrazione concreta di come talento, studio e sacrificio possano tradursi in eccellenza. Nella prova individuale della categoria K1, Pista ha ottenuto il miglior punteggio della giornata, come attestato dalla Federazione Italiana Cuochi. Un risultato frutto di anni di lavoro rigoroso, di notti dedicate al perfezionamento delle tecniche e di esperienze maturate in cucine italiane e internazionali. La seconda giornata ha portato una sfida ancora più impegnativa. La “Mistery Box” 45 minuti, ingredienti svelati all’ultimo istante, 4 squadre in gara, è una delle prove più selettive dei Campionati. In coppia con Andrea Varone, suo assistente ed ex allievo, Pista ha superato la selezione mattutina con lucidità e determinazione, conquistando l’accesso alla finale.

Nel pomeriggio, davanti a una platea gremita e a una giuria particolarmente esigente, ha trasformato la scatola misteriosa in un’occasione creativa, presentando piatti apprezzati per equilibrio, tecnica e personalità. Il primo posto è arrivato così: naturale, meritato, frutto di una visione chiara e di una mano sicura. Per il secondo anno consecutivo, Stefano Pista conquista la medaglia d’oro ai Campionati della Cucina Italiana.

Dopo la vittoria del 2025 come Campioni Assoluti D’Italia nella categoria cucina a squadre, la conferma del 2026 lo consacra come una delle figure più brillanti del panorama gastronomico nazionale. Chef presso Villa Althea e docente di Enogastronomia dell’Alberghiero di Teano, Pista porta con sé un bagaglio costruito in cucine prestigiose e arricchito dalla formazione presso il ristorante “Reale” di Niko Romito, tre stelle Michelin. La sua presenza a scuola rappresenta un valore aggiunto riconosciuto anche dal Dirigente Scolastico, prof. Paolo Mesolella, che sottolinea:

«Avere tra i nostri docenti un professionista come Stefano Pista significa offrire ai nostri studenti un modello autentico di impegno, competenza e passione. Il suo successo è il successo di tutta la nostra comunità». Confermando il ruolo dell’Alberghiero di Teano come realtà formativa d’eccellenza, capace di dialogare con istituzioni e organizzazioni del territorio, tra cui l’Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere, la REMS di Calvi Risorta e la Caserma “Salomone” di Capua. Oggi, il nome di Stefano Pista non rappresenta soltanto un professionista vincente, ma il simbolo di un territorio che cresce, che investe nei giovani e che riconosce nella formazione e nella cultura gastronomica un patrimonio da valorizzare.

Un orgoglio condiviso da tutta la comunità.

