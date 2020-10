Lunedi 26 Ottobre Il Palazzo della Provincia chiuso per sanificazione

Caserta ,. Per la giornata di domani , lunedi 26 ottobre, è prevista la chiusura del Palazzo dell’ ente Provincia sito in area ex Saint Gobain. A darne notizia il presidente della Provincia Giorgio Magliocca il quale ha così’ dichiarato :”Si avvisa l’utenza che lunedì 26 ottobre la sede della Provincia di Caserta in area Saint Gobain sarà chiusa per lo svolgimento di attività di sanificazione resesi necessarie a seguito di positività riscontrate su soggetti di altri enti che svolgono le loro attività nello stesso stabile”.