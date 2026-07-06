Maddaloni- Afragola. Nuovo collegamento ferroviario cruciale per il Mezzogiorno

La città di Maddaloni diventa uno snodo strategico della mobilità del Mezzogiorno.

L’attivazione del nuovo collegamento ferroviario tra Maddaloni e Afragola rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione della nostra città. Si tratta di un’infrastruttura che rafforza la centralità di Maddaloni nel sistema dei trasporti regionale e nazionale, offrendo nuove opportunità ai cittadini, alle imprese e all’intero tessuto economico del territorio.

Grazie a questo collegamento sarà possibile raggiungere con maggiore rapidità la stazione Alta Velocità di Afragola, uno dei principali hub ferroviari del Sud Italia e punto nevralgico della nuova direttrice Napoli-Bari. Una connessione che riduce le distanze, migliora la mobilità e rende Maddaloni sempre più competitiva e attrattiva.

Questo importante risultato si aggiunge all’apertura del nuovo casello autostradale, un’infrastruttura fortemente attesa che ha già migliorato l’accessibilità della città. Oggi Maddaloni può contare su un sistema di collegamenti sempre più moderno e integrato, nel quale rete autostradale e rete ferroviaria dialogano tra loro, rafforzando la funzione della città quale porta d’accesso strategica tra la provincia di Caserta, l’area metropolitana di Napoli e i grandi corridoi nazionali.

È la dimostrazione che gli investimenti nelle infrastrutture producono sviluppo, creano nuove opportunità e aumentano la competitività dei territori. Maddaloni è sempre più una città al centro delle reti della mobilità, una condizione che può favorire l’arrivo di nuovi investimenti, sostenere il sistema produttivo locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare affinché questa posizione strategica venga pienamente valorizzata. Il nostro obiettivo è fare di Maddaloni un punto di riferimento per la mobilità, la logistica e lo sviluppo dell’intero territorio.

Le grandi infrastrutture non sono opere isolate, ma tasselli di una visione. Il nuovo collegamento ferroviario con Afragola e il nuovo casello autostradale raccontano una città che cambia, che cresce e che guarda al futuro con ambizione. Maddaloni è sempre più un crocevia strategico del Mezzogiorno: una città capace di connettere persone, imprese e opportunità, assumendo un ruolo da protagonista nello sviluppo della Campania e del Sud Italia.” ha dichiarato il primo cittadino Andrea De Filippo.

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