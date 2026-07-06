La regista di Un medico in famiglia e Mina Settembre ci lascia a 66 anni

Si è spenta ieri a Roma, all’età di 66 anni, Tiziana Aristarco. Il suo nome è entrato nelle case degli italiani senza che il pubblico lo sapesse: dietro la macchina da presa per quasi quattro decenni.

Nata a Milano il 19 febbraio 1960, era figlia di Guido Aristarco, tra i critici cinematografici più autorevoli del secondo Novecento e fondatore della rivista “Cinema Nuovo”. Cresciuta tra Genova e Torino, entra in Rai nel 1978 come aiuto regista: un mestiere fatto di gavetta, lontano dai riflettori. Passa per programmi lontani dalla fiction — “Domenica In”, “Dentro la giustizia”, “Sottovoce” di Gigi Marzullo — prima che la svolta arrivi nel 1998, quando si unisce alla squadra di “Un medico in famiglia” come aiuto regista nella prima stagione. Da lì dirigerà complessivamente undici episodi della serie con Lino Banfi, diventata uno dei fenomeni di costume della tv italiana.

Nel 1995 la scelta della libera professione segna il passaggio definitivo alla regia: da allora firma “Compagni di scuola”, “Raccontami”, quattro e quinta stagione di “Provaci ancora prof!” con Veronica Pivetti, la terza di “Fuoriclasse” con Luciana Littizzetto, “Come fai sbagli”. Un filo narrativo ricorrente le famiglie imperfette, legami complicati, fragilità che cercano un equilibrio, che ritroverà anche nella regia de “Una famiglia imperfetta” con Serena Autieri e, nel 2021, nel suo ultimo grande successo: “Mina Settembre”, tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, di cui dirige la terza stagione fino al 2025.

Sposata con il collega regista Riccardo Donna, lascia due figli.

Sui social si legge il cordoglio del mondo dello spettacolo. Serena Rossi, protagonista di “Mina Settembre”, ha scritto di un dolore “immenso, dilaniante”, ricordando l’amica e regista come “una guida, un porto sicuro”. Anche Serena Autieri ha affidato ai social il proprio ricordo, con il cuore colmo di tristezza. Ed Elena Sofia Ricci ha espresso incredulità per la notizia.

Con Tiziana Aristarco se ne va una delle firme meno visibili e più costanti delle serie Rai: una carriera capace di attraversare generazioni di spettatori attraverso alcune delle storie più amate della tv italiana.