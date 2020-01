Maddaloni. Il M5S chiede l’intervento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per tutela della pubblica incolumità

La Consigliera comunale del M5S, Concetta Santo, chiede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della Prefettura di Caserta per la tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini maddalonesi.

La decisione di rivolgersi alle autorità nazionali nasce dalla constatazione della statica attività dell’attuale amministrazione verso una situazione di costante pericolo per la circolazione stradale.

La richiesta di intervento fa seguito ad un’Interrogazione indirizzata al Sindaco del Comune di Maddaloni, in data 21-01-2019, avente ad oggetto la manutenzione della segnaletica stradale insufficiente e, per quella esistente, deteriorata alla quale il Sindaco rispose con una superficiale promessa di intervento a tutt’oggi senza alcun effetto.

La sicurezza e la salute dei cittadini sono priorità irrinunciabili ed indifferibili tali da rendere indispensabile il ricorso alle strutture nazionali per un autorevole intervento di sollecitazione al Sindaco ed all’Assessore al ramo.