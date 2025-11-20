Maddaloni, incidente sulla SP335: uomo estratto morto dalle lamiere

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti sulla Strada Provinciale 335, nel tratto che va da Caserta Sud a Maddaloni, a seguito della segnalazione di una persona rimasta incastrata nell’abitacolo del proprio veicolo. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre del distaccamento di Marcianise e della sede centrale, che hanno trovato un uomo bloccato all’interno della cabina di guida di un mezzo pesante. L’incidente è stato causato dallo spostamento del carico, costituito da due archi in cemento armato prefabbricato, che si è proiettato verso la parte anteriore del veicolo, a seguito di una probabile frenata improvvisa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza e di spostamento del carico, rese possibili grazie all’impiego di un’autogrù proveniente dalla sede centrale del Comando, al fine di procedere successivamente al recupero della salma.