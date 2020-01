Non mancherà nulla domani sera in piazza per rivivere la tradizione di sant’Antuono. Dopo la Messa nella chiesa della SS. Annunziata, la Pro Loco di Maddaloni ha organizzato in collaborazione con la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo” e con il patrocinio del Comune di Maddaloni la tradizionale benedizione degli animali e l’accensione del cosiddetto “Cippo” di sant’Antonio Abate. Seguiranno musiche e balli popolari e degustazioni di prodotti tipici.