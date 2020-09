Maddaloni. Le foto. L’istituto di via Roma pronto a ripartire nel rispetto delle regole anticovid

L’ anno scolastico sta per ripartire e il team docente e i collaboratori dell’I.C. Maddaloni 1-Villaggio- guidati dalla sapiente regia della Dirigente Annalisa Lombardi, si sono impegnati senza soluzione di continuità sin dall’estate per una ripresa in sicurezza e in serenità.

Riunioni in presenza e virtuali per interiorizzare le norme delle linee guida del Comitato scientifico e renderle a misura degli alunni. Rispetto di regole senza perdere l’umanità e la professionalità che contraddistingue il nostro I.C.

È questo uno degli obiettivi che ci siamo prefissati ed è stato motivante e determinante per convocare i genitori dell’ infanzia e presentare loro il protocollo di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio.

Per rendere immediatamente fruibili norme e contenuti è stato preparato un opuscolo come infografica che ogni famiglia avrà a disposizione per socializzare questi nuovi e utili comportamenti.

Siamo orgogliosi di essere tra i primi che, nonostante tutti gli ostacoli, i problemi organizzativi con altre agenzie del territorio, ad aprirci con entusiasmo e cauto ottimismo all’anno che verrà. Insieme affronteremo man mano le difficoltà, camminando verso un futuro che ci vedrà co-protagonisti nella crescita di una nuova generazione di menti pensanti e di cuori temerari.

L’unico virus che circolerà sarà quello della cultura e della solidarietà!

Buon cammino a tutti noi.

Che la città si desti insieme alla scuola.