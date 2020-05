Maddaloni. Le studentesse del Don Gnocchi intervistano il Sindaco

La scuola non si è fermata e, con tutte le difficoltà del caso, la didattica a distanza ha svolto egregiamente il suo compito. Volontà, impegno e passione hanno dato frutti insperati, forse, ma sorprendenti e tali da dare quella spinta di entusiasmo per completare questo strano anno scolastico e prepararsi al prossimo, ancora tra mille incertezze, ma, con l’esperienza acquisita sul campo da alunni e docenti, con meno timori.

Stamani, in presenza e debitamente distanziate, due studentesse della classe II B indirizzo artistico del Liceo “Don Gnocchi”, hanno intervistato alla presenza della Dirigente Scolastica dott. ssa Annamaria Lettieri, il Sindaco della città Andrea De Filippo. Le allieve M. S. e A. B. , con il supporto delle docenti Natalia Talarico e Piera Marotta, hanno preparato un’ intervista che ha toccato tutti gli aspetti dell’ emergenza coronavirus. Le due alunne, insieme ai loro compagni, avevano iniziato proprio un progetto di giornalismo, interrottosi dopo poche lezioni. Il primo cittadino, con molta disponibilità, ha risposto in maniera esaustiva alle domande, complimentandosi con le alunne per la serietà con cui hanno svolto il lavoro.

L’intervista è stata registrata e sarà realizzato un video per documentare il compito di realtà svolto dalle studentesse.