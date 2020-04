Maddaloni. L’on. Del Monaco accusa Salvini di seminare odio

La lettera dell’on. Antonio Del Monaco (M5S), a seguito delle ultime dichiarazioni di Salvini

Alla luce dell’ultimissimo video-appello di Salvini, è mia intenzione denunciare l’azione diffamatoria di questi nei confronti del Governo: ancora una volta, infatti, attraverso una serie di informazioni mendaci, il ministro Salvini non perde occasione per travisare i fatti, confondere gli italiani e denigrare il complesso lavoro del Governo, che sta vivendo forse uno dei momenti più difficili del nostro Paese.

Gravissimi motivi di salute e non le nuove norme sull’emergenza Coronavirus nelle carceri, non l’ Art. 123 del Decreto Cura Italia, hanno indotto il magistrato di sorveglianza a concedere i domiciliari a Francesco Bonura, ex capomafia palermitano, condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere.

Il magistrato ha accolto l’istanza di parte che, attraverso una serie di consulenze mediche, ha verificato il gravissimo stato di salute dell’ultrasettantenne: il magistrato, facendo riferimento all’Art.147 Comma 2 del Codice Penale e all’ Art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario, ha deciso un differimento dell’esecuzione della pena per infermità grave, a causa di un tumore al colon per il quale Bonura è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarà poi interesse del Tribunale intervenire in seguito per concordare o revocare il provvedimento di detenzione domiciliare. Va tenuto presente che al boss restavano da scontare 9 mesi.

Dato il difficile e drammatico periodo storico che l’intero mondo sta vivendo, trovo del tutto fuori luogo e vergognoso il disonesto appello di Salvini, che non perde mai occasione per gettare gratuitamente nel panico e nello sconforto gli italiani, incitandoli all’odio.

On. Antonio del Monaco