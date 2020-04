Maddaloni. Razzano: più spazi e meno tasse

Attività produttive, Razzano: “Più spazi, meno tasse”

Riceviamo il comunicato di Razzano coordinatore di Città di Idee con le sue proposte per agevolare la ripresa delle attività.

“Zero aumenti di tasse per le attività che necessitano di spazi pubblici per consentire un rispetto efficace delle distanze”. Interviene così l’ex candidato Sindaco del Pd e del centrosinistra maddalonese Peppe Razzano. “Le amministrazioni, se pur con tante difficoltà, devono sostenere l’imprenditoria locale attraverso azioni che possono e devono fare con urgenza. Non c’è più tempo da perdere, bisogna accelerare nel dare supporto ai tanti imprenditori colpiti da una crisi senza precedenti. La mia proposta è un segnale forte e può essere subito attuata”.