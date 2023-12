La regione ha tagliato ben un milione e mezzo di contributi al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni.

Lo ha disposto il Palazzo Santa Lucia, che ha poi autorizzato in favore della Fondazione 1,5 milioni di euro per gli anni 2024,2025 e 2026.

Già nel 2015 il precedente consigliere Stefano Graziano, aveva proposto di salvare il Villaggio dei Ragazzi per tre milioni di euro. Proposta mai portata in porto per le successive sei annualità.

Una vera e propria batosta per Villaggio dei Ragazzi che consentirebbe ben 120 posti di lavoro.

La procedura presa in carico dall’ex commissario Felicio De Luca ha evitato il fallimento con il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha omologato il concordato preventivo per salvare la fondazione fondata da don Salvatore d’Angelo già oltre 75 anni fa.

Ora al vertice della Fondazione é stato nominato il commissario Antonio Caradonna.