Maddaloni. Tenneriello (Maddaloni Positiva) preoccupato su eventuali aumenti della tassa sui rifiuti.

Il consigliere di opposizione Angelo Tenneriello del gruppo Maddaloni Positiva chiede trasparenza e chiarimenti sulle modalità di gestione della raccolta rifiuti. Nella sua interrogazione avente per oggetto proprio “Chiarimenti raccolta rifiuti Buttol” che riportiamo in calce all’articolo vuole siano rese note in modo chiaro le modalità con cui si svolge il servizio porta a porta, quali siano gli orari e se la ditta sta mantenendo il rispetto di quanto stabilito. Ma il nodo più importante da sciogliere è capire se siano previsti aumento della TARI per l’anno in corso.

Interr. Raccolta Rifiuti