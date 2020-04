Maddaloni. Tontoli: un plauso agli interventi di sanificazione effettuati

Questo il comunicato del consigliere Tontoli sulla sanificazione cittadina.

Sanificazione, Tontoli: “Elogio per la Rev Mad, l’Aci della Coldiretti e le ditte Pellegrino e Di Nuzzo ”

“Così come per l’intervento di igienizzazione e sanificazione effettuato dalla Pulisan s.r.l., a titolo completamente gratuito, mi sento di elogiare pubblicamente la Rev Mad dei Fratelli di Nuzzo, l’ACI e i trasportatori della Coldiretti, Pellegrino Fabio e Di Nuzzo Domenico Antonio, per gratuitamente offerto l’ulteriore intervento effettuato sul territorio comunale”. Ad intervenire è il consigliere comunale di Città di Idee Edo Tontoli”. “Iniziative queste che vanno sempre elogiate perché dimostrano l’amore incondizionato di alcuni imprenditori e commercianti per la loro terra natia”.