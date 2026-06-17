Maddaloni trionfa al “Je So Pazzo Music Festival 2026” : Francesca Frattasio alle finali nazionali.

La quindicenne di Maddaloni supera le semifinali di Roma e vola a Marino per la grande finale di luglio.

Dopo una prestazione vincente alle semifinali di Roma del 7 giugno, la giovane artista è pronta a misurarsi con i migliori talenti emergenti d’Italia.

Francesca è allieva della Start Music Academy, diretta dal Maestro Daniele Dogali, un centro di formazione riconosciuto per l’attenzione ai dettagli tecnici ed espressivi.

Il suo mentore, il Maestro Gerardo Crisci l’ha accompagnata nella selezione e nella preparazione tecnica.

Le finali si terranno a Marino dal 13 al 19 luglio 2026. Direttore artistico del Festival musicale da oltre dieci anni è il Maestro Adriano Pennino, noto per le sue collaborazioni con Andrea Bocelli e per il suo lavoro al Festival di Sanremo.

Sotto la sua direzione, il Je So Pazzo Music Festival non è solo un concorso, ma una vera e propria scuola di musica. Oltre alla competizione per i premi in denaro e i tour promozionali, i finalisti usufruiscono di masterclass gratuite tenute dal Maestro Pennino e da ospiti d’eccezione.

Il Je So Pazzo Music Festival conferma così la sua missione: essere la principale vetrina per la nuova musica italiana, dando voce a chi, come Francesca, ha il coraggio di sognare in grande.