Made in Italy e sicurezza alimentare, a Giungano il confronto tra veterinari, istituzioni e filiere produttive

La medicina veterinaria come presidio della sicurezza alimentare e della tutela del Made in Italy. È stato questo il tema al centro dell’incontro svoltosi il 7 giugno nella cantina dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988 di Giungano, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare. L’evento, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), ha riunito istituzioni, mondo accademico, sanità pubblica veterinaria, enti di controllo e organizzazioni agricole. Dopo l’assemblea annuale dell’Ordine, il convegno ha approfondito temi strategici per il comparto agroalimentare, tra cui tracciabilità delle produzioni, certificazioni di qualità, contrasto alle frodi alimentari, controlli ufficiali e valorizzazione delle denominazioni di origine. Particolare attenzione è stata dedicata al contributo della professione veterinaria nella salvaguardia delle produzioni tipiche e nella tutela della salute pubblica. La seconda sessione ha favorito il dialogo tra professionisti, imprese e istituzioni, evidenziando l’importanza della collaborazione tra ricerca, servizi veterinari, pubblica amministrazione e sistema produttivo per garantire sviluppo sostenibile e competitività alle filiere agroalimentari. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ordine dei Veterinari di Salerno e direttore sanitario dell’IZSM, Orlando Paciello, che ha sottolineato l’ampia partecipazione e la centralità della tutela del Made in Italy per il futuro del settore. Sulla stessa linea il direttore generale dell’IZSM, Giuseppe Iovane, che ha ribadito l’impegno dell’Istituto nella ricerca, nei controlli e nel trasferimento tecnologico a supporto delle imprese. L’iniziativa ha confermato il ruolo strategico del medico veterinario nella difesa della qualità, della sicurezza e dell’identità del patrimonio agroalimentare italiano.

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