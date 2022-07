Marcia addestrativa dell’ ottavo Bersaglieri di Caserta

Stamattina il personale dell’Ottavo bersaglieri di Caserta ha organizzato una marcia addestrativa dalla Caserma Ferrari Orsi fino al comune di Castel Morrone, qui il Comandante dell’ottavo reggimento colonnello Elio Manes insieme al Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi Gen Massimiliano Quarto, accolti dal Sindaco Dott. Gianfranco Della Valle, hanno voluto commemorare un illustre bersagliere deponendo una corona d’alloro alla lapide commemorativa dell’eroe ottocento Pilade Bronzetti. “Il Maggiore dei bersaglieri Pilade Bronzetti nacque a Mantova nel 1832. Nel 1860 non fu tra i Mille di Garibaldi che sbarcarono a Marsala, ma combatté da eroe nella battaglia di Milazzo dove il generale Cosenz si congratulò abbracciandolo e promettendogli promozione e medaglia. Si distinse anche in modo particolare per un’azione piratesca nel catturare, con alcuni compagni, due vapori borbonici nel porto di Messina non ancora liberata. Per queste azioni e per altro ebbe promozione e medaglia. La prima alla vigilia della morte e la seconda alla memoria anche per il comportamento tenuto a Castel Morrone dove morì combattendo il 1º ottobre 1860. Le sue spoglie mortali vennero custodite per 40 anni da Matteo Renato Imbriani nella sua casa, per poi essere consegnate il 27 settembre 1921 alla città di Trento”.