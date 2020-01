Marcianise – Inizia in concreto la “fase di ascolto” del gruppo #CambiamoMarcianise

MARCIANISE – «E’ indispensabile avviare la fase di ascolto di numerosi amici della città – si legge nella nota di Stefano Farro, Coordinatore del gruppo cittadino – in vista dei prossimi appuntamenti elettorali; in particolare occorre lavorare per incoraggiare una discussione sana in città che in questi anni è mancata.

Pertanto diamo appuntamento a tutti i simpatizzanti, amici e liberi cittadini – continua il coordinatore – a martedì 14 gennaio alle ore 18:30 in Via Santoro 20, presso la locale sede di #CambiamoMarcianise, per la costituzione di gruppi tematici su Ambiente, Territorio ed Urbanistica, Opere Pubbliche e Sociale.



Si fa appello a tutti coloro che ritengono di poter dare un contributo a partecipare a questa fase politica, originale e alternativa, senza alcun pregiudizio, con l’unico interesse di mettere al centro del dibattito cittadino i temi più importanti da sottoporre alla coalizione di centro-destra per il futuro programma elettorale.».