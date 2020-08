Marcianise. Tensioni nel centrodestra in vista delle elezioni.

Marcianise. In vista delle prossime elezioni vi è tensione nel centrodestra, soprattutto dopo la scelta del candidato per l’elezione a sindaco Matteo Alberico.

Fratelli d’Italia, dichiara in merito alla sua scelta, la motivazione che la sottende:

“L’interesse per il benessere della città”;

e mira a tenere più unita che mai la coalizione al fine di demistificare lo spirito di incertezza che regna tra le righe del partito:

“Che la prossima amministrazione duri 5 anni, che non ci sia lo specchio di un commissariamento per l’ennesima volta, riteniamo che la scelta debba ricadere su persone che abbiano tali capacità ed è il motivo per cui abbiamo sempre sostenuto il nostro candidato.

Marcianise ha bisogno di politici che evitino i loro tornaconto personali e dedichino, per passione, anima e corpo ai cittadini, è quello che abbiamo intenzione di fare nella prossima amministrazione”.