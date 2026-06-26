Maria e Domenico oggi sposi

A volte le storie nascono sotto l’egida di una penna, scritte da un romanziere, in altre la realtà supera ogni possibile fantasia diventando esse stesse un romanzo d’amore. La redazione di Belvederenews formula tanti auguri all’Ingegnere Domenico Posillipo e alla dottoressa Maria D’Ancicco, che hanno coronato il loro sogno d’amore pronunciando il tradizionale SI, circondati dall’affetto di parenti e amici. La cerimonia religiosa è stata officiata dal parroco Don Luca Baselice, la voce della soprano Rosalba Eroico ha reso la cerimonia ancora più sentita. Il rito religioso si è svolto nel Duomo di San Michele Arcangelo di Caserta.

Dalla emozionante proposta fattagli da Domenico ad Atene al si di Caserta, ne è passata acqua sotto i ponti e ne sono accadute cose, ma la determinazione dei due giovani li ha portati a questo importante giorno, che segna uno spartiacque della loro vita.

Ancora auguri per una vita felice insieme.