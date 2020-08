Martino incassa il sostegno del coordinamento Italia Viva di Ailano: “Loro fiducia è per me motivo di orgoglio”

Luigia Martino incassa il sostegno del gruppo Italia Viva di Ailano. La candidata alle elezioni regionali nei giorni scorsi si è recata nell’Alto Casertano e nell’area Matesina proponendo le sue idee ed i progetti per valorizzare quei borghi.

“Abbiamo bisogno di energie e competenze a sostegno di un territorio che ha voglia di emergere – fanno sapere dal coordinamento di Italia Viva di Ailano – La candidatura di Luigia Martino può dare risposte ai cittadini. Per questo motivo abbiamo scelto di sostenerla. Oggi bisogna ripartire con una prospettiva che abbia al suo centro il territorio e la territorialità. Crediamo molto nella necessità di un profondo rinnovamento capace di contribuire alla creazione di una politica che abbia a cuore la cultura e la musica come risorsa”.

“Quelle località hanno potenzialità immense – ha dichiarato Martino – Ho trovato grande entusiasmo, un forte spirito identitario ma anche delusione verso la politica che troppo spesso ha dimenticato quei cittadini. La valorizzazione di quel territorio non può prescindere da una seria programmazione culturale che deve trasformarsi in opportunità. Il fatto che in questi comuni sto trovando persone decise ad unirsi alla mia campagna elettorale è per me motivo di grande orgoglio”.