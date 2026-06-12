Maxi sequestro di merce contraffatta a Ponticelli: colpo della Guardia di Finanza alla filiera del falso

Oltre 385mila capi e accessori sequestrati, l’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Casalnuovo. Un’operazione che conferma l’impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto all’economia sommersa e ai traffici illegali in Campania.

Ancora un duro colpo ai traffici illeciti che alimentano l’economia sommersa della Campania. La Guardia di Finanza, costantemente impegnata in prima linea nel contrasto alla contraffazione e al commercio illegale, ha portato a termine una delle operazioni più significative degli ultimi mesi nel territorio di competenza, sequestrando nel quartiere Ponticelli di Napoli oltre 385mila capi di abbigliamento e accessori falsi destinati al mercato nero. L’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Casalnuovo, ha consentito di intercettare una vasta rete di distribuzione del falso che, secondo le stime degli investigatori, avrebbe potuto generare profitti illeciti per circa 7 milioni di euro. Tra la merce sequestrata figurano ben 371mila articoli recanti marchi contraffatti di prestigiose griffe internazionali come Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkembergs e Fendi. L’operazione è scattata al termine di un’attenta attività di osservazione e controllo che ha portato i finanzieri a monitorare i movimenti di un furgone ritenuto sospetto. Il mezzo, dopo aver prelevato la merce da alcuni container situati nell’area industriale, riforniva quella che gli investigatori hanno definito una vera e propria filiera del falso. Le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire, oltre agli articoli contraffatti delle più note firme della moda, anche circa 14mila magliette da calcio riproducenti le divise dell’ultima stagione di squadre di fama internazionale come Napoli, Real Madrid, Barcellona e Boca Juniors, complete dei nomi dei calciatori più rappresentativi dei rispettivi club. Nel corso delle attività ispettive, i militari hanno inoltre scoperto 70 componenti per autovetture destinati anch’essi al mercato illegale dei pezzi di ricambio, confermando la presenza di un articolato sistema di commercializzazione clandestina che spaziava ben oltre il settore dell’abbigliamento. Per i reati di contraffazione e ricettazione sono state denunciate, a vario titolo, sei persone di nazionalità italiana. L’operazione rappresenta un ulteriore successo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità economica e del mercato, a difesa delle imprese oneste e dei consumatori. Un’azione che conferma il ruolo fondamentale delle Fiamme Gialle nel presidio del territorio e nella repressione dei traffici illegali che sottraggono risorse all’economia legale, alterano la concorrenza e alimentano circuiti criminali radicati in diverse aree della Campania.