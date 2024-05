MEDICO INVESTITO E UCCISO

Aversa, maggio 2024 – Arriva la condanna per il giovane alla guida dell’auto che nel gennaio del 2019 investì e uccise il medico 32enne Giuseppe Capone. Il giudice Paolino del tribunale di Napoli Nord ha inflitto una pena di 4 anni per omicidio stradale a S.D.M., un giovane di 23 anni. Oltre alla reclusione, al condannato è stata imposta una sospensione della patente per la durata di 4 anni.

La sentenza, che ha visto il giudice andare oltre le richieste della procura, ha escluso l’aggravante della velocità, richiesta che avrebbe comportato una pena inferiore di sei mesi rispetto a quella effettivamente comminata. La procura aveva infatti richiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione.

L’incidente fatale avvenne in via Salvo D’Acquisto, una zona centrale di Aversa, nel gennaio del 2019. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, S.D.M., allora 18enne, era alla guida di una Mini Cooper quando investì il medico Giuseppe Capone nei pressi delle strisce pedonali. Capone, che stava rientrando a casa, fu travolto dall’auto e sbalzato per diversi metri prima di cadere rovinosamente al suolo. Per il medico non ci fu nulla da fare.

La tragedia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari, i colleghi e i pazienti del dottor Capone. La sentenza rappresenta una risposta della giustizia a un episodio che ha segnato indelebilmente la vita di molte persone, ponendo anche l’accento sulla necessità di maggiore prudenza e rispetto delle norme stradali.