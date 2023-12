Mercatino di Natale, con Unicef mattinata d’allegria e solidarietà al “Giannone-De Amicis” di Caserta

Riuscitissima giornata di festa e di allegria al “Giannone-De Amicis” di Caserta.

Anche quest’anno, si sono tenuti i Mercatini Natalizi.

L’entusiasmo di genitori, alunni, insegnanti e di tutto lo staff ha reso la giornata piena di gioia.

Momenti di forte emozione e partecipazione hanno dato all’incontro tenutosi questa mattina uno speciale carattere di familiarità e calore.

All’incontro ha partecipato Unicef Caserta, avendo la scuola, diretta dalla dirigente MARIA BIANCO, aderito al progetto nazionale SCUOLA AMICA.

Scuola Amica è il Programma di UNICEF Italia dedicato alla conoscenza e all’attuazione dei diritti di bambine, bambini e adolescenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si declina in vari livelli: adesione al Progetto UNICEF e Ministero dell’Istruzione, realizzazione di specifiche proposte educative e azioni di solidarietà.

L’Istituto di Corso Giannone ha aderito assegnando la referenza alla prof. Maresa Adinolfi.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dalla Dirigente Bianco e dalla Presidente Unicef Pannitti che hanno sottolineato come il Progetto Scuola Amica prenda forma all’interno della collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo condiviso di garantire una educazione di qualità, fondata sulla tutela dei diritti di ogni bambina, bambino e adolescente.