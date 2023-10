MOBILITÀ: LUNEDÌ 9 OTTOBRE PARTIRÀ IL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE STRISCE BLU. IL 16 OTTOBRE VIA ALLA SOSTITUZIONE DEI VARCHI ZTL

Caserta.

Dal 9 Ottobre riparte il piano parcheggi sia per la sosta che per tutti gli altri servizi relativi al nuovo sistema di parcheggi e di mobilità.

Nelle scorse settimane sono stati montate le nuove colonnine dalle quali sarà possibile effettuare pagamenti sia attraverso app Telepass e Easypark.

Per quanto riguarda le tariffe dipenderà – come sempre – dalla zona: per quanto riguarda la zona A corrisponderà a 1,20 euro dalle 08 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 08 alle 24 il sabato e la domenica.

Per quanto riguarda la zona B la tariffa equivarrà a 0.60 centesimi dalle 08 alle 14 e dalle 16 alle 21 dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21.

Sempre gratis dalle 14 alle 16 in zona B.

Per quanto riguarda i residenti sarà possibile richiedere l’abbonamento e parcheggiare sulle strisce gialle riservate è necessario collegarsi al portale web www.parkingcaserta.it al costo di 150 euro.

Lunedì 16 ottobre, inoltre, partirà un altro importante intervento che si inserisce nell’ambito del nuovo sistema di mobilità della città di Caserta. Prenderà il via, infatti, l’attività di sostituzione dei varchi Ztl su tutto il territorio cittadino, con l’apposizione di strutture innovative. Si inizierà con il varco posizionato su Corso Trieste, all’angolo con via Colombo per poi proseguire, nei giorni successivi, in via Sant’Antida, via San Carlo, via Maielli, via Mazzini, via Pollio, via Gasparri, Corso Giannone, largo Sant’Elena, Casertavecchia. Complessivamente, nel giro di tre settimane, è prevista la conclusione di tutti gli interventi programmati.