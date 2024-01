Mondragone, comunità in lutto. A lasciarci è Giovanni Spinosa, titolare del “Lido Patrizia”

Triste risveglio per la comunità di Mondragone che oggi, martedì 16 gennaio, nelle prime ore della mattinata ha appreso della scomparsa di un suo caro concittadino: Giovanni Spinosa, 67 anni, un lungimirante imprenditore noto in città per essere stato proprietario e gestore dello storico stabilimento balneare “Lido Patrizia”.

Si trovava presso la sua abitazione quando, nella serata di ieri, colto da un improvviso malore è deceduto. Sembrerebbe in seguito ad un infarto.

In queste ore la notizia – un’eco che viaggia veloce sui social – ha colpito profondamente i concittadini che a lui rivolgono il proprio pensiero, ricordando una persona sempre piena di vita e con il sorriso.

Grande affetto e stima nelle parole a lui indirizzate attraverso i post lasciati sulla bacheca del profilo social.

Messaggi che non mancano di evidenziare la bella persona che era: solare, disponibile, dedita alla propria famiglia, che amava stare in compagnia degli amici e regalare, quindi, a quanti lo circondavano momenti felici.

Sposato, aveva due figlie che lascia insieme a quattro nipoti.

“Oggi se ne va una persona che io ammiro – possiamo leggere in un post – perché si è fatta da sola, con sudore, impegno e continua lotta; un gran marito, un padre importante, un nonno presente, un simpaticone e un imprenditore con la I maiuscola, uno che aveva l’occhio della tigre e un cuore troppo fragile per poter pompare tutta la voglia di vivere che ancora aveva in sè”.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, l’ultimo saluto nella Basilica Minore di Santa Maria Incaldana, dove saranno celebrati i funerali.

Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia dall’intera redazione di Belvederenews.