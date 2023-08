Mondragone, grave perdita per la comunità: ci lascia, improvvisamente, la professoressa Sandra Verrengia

Mondragone. “Mi stringo in queste ore di dolore al compagno Achille Cennami per la improvvisa perdita della adorata moglie. Ad Achille ed ai figli Marco e Donatella il mio abbraccio forte e fraterno.

Alla professoressa Sandra Verrengia, moglie e mamma instancabile, elevo la mia personale preghiera affinché, liberata dalle preoccupazioni terrene, vigili sulla sua famiglia. Il Signore La accolga tra le sue misericordiose braccia”.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia del dott. Achille Cennami -candidato alla carica di sindaco alle elezioni amministrative 2022 e attuale consigliere di minoranza- per la scomparsa della professoressa Alessandra Verrengia.

Fra questi, le parole di cui sopra -espressione di una sentita partecipazione al dolore per la grave perdita subìta- rivolte da Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Donna gentile e di grande sensibilità; Sandra aveva insegnato presso la Scuola Media Statale “Buonarroti – Vinci”.

È venuta a mancare in seguito ad un malore improvviso all’età di 68 anni.

Una notizia che con immenso dolore si è appresa nel pomeriggio di ieri, martedì 15 agosto.

Forte il senso di vicinanza manifestato in queste ore sui social, attraverso i numerosi post indirizzati ai familiari.

Oggi, mercoledì 16 agosto, alle ore 16:00, i funerali nella chiesa di San Rufino.