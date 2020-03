Mondragone. Pagliaro (Io amo Mondragone): urge la nomina di un coordinatore pro-tempore

La consigliera Teresa Lisa Pagliaro di “Io amo Mondragone” interviene sul decreto sindacale per la costituzione del nucleo della Protezione Civile. Di seguito riportiamo integralmente il suo comunicato:

“In merito al Decreto Sindacale promulgato in data odierna, recante la costituzione del nucleo comunale della Protezione Civile, si comunica che pur ritenendo indispensabile la costituzione del predetto, anche alla luce degli ultimi accadimenti dovuti all’emergenza Covid-19, appare imprescindibile l’applicazione dell’art. 6 del “Regolamento del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile”, adottato con Delibera Consiliare n°19 del 25.07.2018, che prevede: “ Il Coordinatore…omissis…qualora non vi fossero proposte da parte dell’Assemblea al Sindaco, per individuare la terna dei candidati a Coordinatore, Il Sindaco individua un dipendente comunale quale Coordinatore del Gruppo. Tale incarico è pro-tempore fino all’individuazione della terna scelta dall’ Assemblea.

Pertanto, pur considerando l’urgenza ravvisata dal Sindaco nell’emissione del decreto e relativa nomina, si ritiene doveroso e legittimo applicare quanto previsto dalla potestà regolamentare.”