Morto Henry Kissinger

E’ morto l’ex Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, aveva compiuto 100 anni il 27 maggio scorso.

Definito da alcuni genio diplomatico, ma anche genio del male, la personalità del machiavellico statista si rivelò nella frase a lui attribuita: “Il potere è il massimo afrodisiaco”.

Di origini ebraiche e tedesche, apparteneva ad un famiglia piccolo borghese originaria di Bad Kissinger, che fu costretta a lasciare la Germania a causa dell’antisemitismo nazista.

Trasferitosi negli Stati Uniti, cambiò il suo nome da Heins ad Henry. Fu studente brillante e contemporaneamente operaio, prima in una fabbrica di spazzole, poi di pennelli da barba, infine divenne impiegato in un ufficio postale.

Nel ‘43 si arruolò nell’esercito degli USA, acquisendo la cittadinanza americana.

Nel ‘50 conseguì brillantemente il diploma di laurea all’università di Harvard, dove iniziò la sua carriera universitaria.

Nel 1955 avvenne l’incontro che introdusse Kissinger nella politica governativa, quello con Nelson Rockefeller, miliardario di potere e collaboratore del presidente Eisenhower.

Cominciò così ad avere rapporti di consulenza con la presidenza statunitense riguardo alla politica internazionale, di cui era esperto studioso come docente universitario.

La carriera politica vera e propria Henry K. la iniziò con Nixon, di cui spesso era stato oppositore: «Sono stato contro di lui in ben tre elezioni» – dichiarò in una intervista ad Oriana Fallaci.

Malgrado ciò la stima reciproca, affinità di vedute e di personalità, come una naturale predisposizione per la diplomazia segreta, nonché l’idea di una politica pragmatica e cinica, fecero sì che in meno di un mese il professore tedesco divenisse consigliere, consulente, portavoce del presidente.

A uomini come lui gli USA devono una perfetta gestione del loro ruolo di superpotenza mondiale, anche attraverso interventi di realpolitik a livello globale giudicati illegittimi, come l’invasione della Cambogia e il sostegno Pinochet in Cile nel 1973.

Il politologo Robert Kapkan lo ha definito il più grande statista del Ventesimo secolo. Ai posteri l’ardua sentenza!