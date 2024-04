Morto sotto la Galleria

A.M., un uomo di 37 anni, stava transitando, questa mattina, all’interno della Galleria Laziale a Napoli, nel tunnel che da Fuorigrotta va verso piazza Sannazzaro, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua Honda SH 300, cadendo al suolo e impattando un’auto. Non sono state ancora accertate le cause, si suppone che probabilmente l’incidente sia avvenuto durante il tentativo di sorpasso di altre vetture da parte del conducente del motoveicolo.

Lo scontro è stato fatale per il motociclista che è deceduto, come attestato dai medici del 118 intervenuti sul posto.

L’auto coinvolta nel sinistro è una Peugeot 208, guidata da un uomo nato nel 1956, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma anche per essere sottoposto a alcuni test tossicologici ed alcolemici.

I veicoli sono stati sequestrati e la salma di A.M. è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso indagini da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità della tragedia.