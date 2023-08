Muore a solo 29 anni

PORTICO DI CASERTA. Una tragedia si è consumata a Portico di Caserta, in via Mazzini, vico 3. C.F. di soli 29 anni è stato ritrovato riverso a terra, con una ferita lacero contusa alla testa. Subito i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale dove, purtroppo, è morto poco dopo. Il ragazzo, molto probabilmente, è rimasto folgorato nei pressi del ventilatore. In casa, infatti, accanto al corpo è stata subito notata una prolunga con tutti i fili elettrici scoperti, mentre la ferita alla testa potrebbe essere stata provocata dalla caduta