Napoli, la metro si ferma nel giorno della Maturità: studenti nel caos per raggiungere le scuole

Nel giorno della prima prova dell’Esame di Stato 2026, con migliaia di studenti attesi negli istituti superiori della città e della provincia, la Linea 1 della metropolitana di Napoli si è fermata a causa di un guasto tecnico, provocando pesanti disagi alla mobilità cittadina.

La sospensione della circolazione ferroviaria è scattata intorno alle 7.45, proprio nell’orario cruciale in cui centinaia di ragazzi stavano raggiungendo le proprie scuole per affrontare il tema d’italiano, prova inaugurale della Maturità.

Un blocco improvviso che ha generato ritardi, corse contro il tempo e momenti di forte tensione tra studenti e famiglie.

Sui social network, fin dalle prime ore della mattina, si sono moltiplicate segnalazioni e proteste.

Molti ragazzi hanno raccontato di essere rimasti bloccati nelle stazioni o di aver dovuto cercare in extremis autobus, taxi e passaggi alternativi per non arrivare in ritardo all’appuntamento più importante dell’anno scolastico.

L’episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull’affidabilità del sistema di trasporto pubblico cittadino.

Che possano verificarsi guasti tecnici è un fatto noto in ogni grande rete metropolitana, ma ciò che ha suscitato indignazione è la coincidenza con una delle giornate più delicate per migliaia di giovani.

La prima prova della Maturità rappresenta infatti un momento simbolico e decisivo nel percorso scolastico degli studenti. Per questo motivo molti cittadini parlano di una situazione “inaudita”, sottolineando come un’interruzione totale del servizio nel cuore della fascia mattutina abbia rischiato di compromettere la regolare partecipazione agli esami.

Il paradosso appare ancora più evidente considerando che la città era reduce dai tradizionali festeggiamenti della “Notte prima degli esami”, celebrati poche ore prima nel quartiere Vomero, dove il Comune aveva predisposto specifiche misure organizzative e di sicurezza per gestire l’afflusso di giovani.

Mentre Napoli salutava i maturandi nella notte più attesa dell’anno, all’alba gli stessi studenti si sono ritrovati a fare i conti con una città paralizzata sul fronte dei trasporti.

Resta ora da capire quali siano state le cause precise del guasto e se verranno adottate misure per evitare che episodi simili possano ripetersi in occasione di eventi particolarmente sensibili per la vita cittadina.

La Maturità è comunque iniziata regolarmente alle 8.30 in tutta Italia.

Per molti studenti napoletani, però, la prima prova non è cominciata davanti al foglio protocollo, ma tra banchine affollate, fermate degli autobus prese d’assalto e una corsa contro il tempo che nessuno avrebbe voluto affrontare.

Una giornata che lascia inevitabilmente un interrogativo: è accettabile che il principale asse del trasporto pubblico cittadino si blocchi proprio nel momento in cui migliaia di ragazzi sono chiamati a sostenere uno degli esami più importanti della loro vita?