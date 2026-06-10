Napoli ricorda Luigi Di Sarno: un murale nel Rione Luzzatti realizzato dai giovani

Un murale dedicato alla memoria di Luigi Di Sarno, artista napoletano scomparso prematuramente nell’agosto 2025 mentre lavorava in Calabria, è stato realizzato nel Rione Luzzatti grazie al coinvolgimento diretto di giovani, residenti e familiari. L’opera, collocata sulla facciata del palazzo in cui viveva l’artista, rappresenta uno dei principali interventi del progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”, promosso dall’associazione Idee in Azione e finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Il murale è nato da un percorso di ascolto e confronto che ha raccolto testimonianze, ricordi e racconti legati a Di Sarno, artista che considerava l’arte uno strumento di dialogo e partecipazione. A guidare il processo di co-progettazione è stata l’artista Trisha Palma. La scelta del luogo non è casuale: proprio davanti all’edificio restano ancora le tracce di colore lasciate dalle attività creative che Di Sarno era solito svolgere all’aperto, nel cuore del quartiere.Protagonisti dell’iniziativa sono stati i giovani del rione, coinvolti in tutte le fasi del progetto, dall’ideazione alla realizzazione dell’opera. Un’esperienza che ha favorito collaborazione, creatività, senso civico e partecipazione attiva. L’intervento artistico si affianca a un’altra azione di rigenerazione urbana prevista dal progetto: la riqualificazione del verde pubblico. Un gruppo di adolescenti e giovani adulti ha infatti adottato due grandi aiuole comunali, per una superficie complessiva di oltre 1.500 metri quadrati, contribuendo alla cura e al decoro del Rione Luzzatti. Un percorso che punta a trasformare gli spazi pubblici attraverso l’impegno della comunità e delle nuove generazioni.