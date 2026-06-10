Cronaca

Napoli ricorda Luigi Di Sarno: un murale nel Rione Luzzatti realizzato dai giovani

Arte partecipata e cura del verde urbano al centro del progetto di rigenerazione del quartiere dell’“Amica Geniale”

Di Peppe Sacco

Un murale dedicato alla memoria di Luigi Di Sarno, artista napoletano scomparso prematuramente nell’agosto 2025 mentre lavorava in Calabria, è stato realizzato nel Rione Luzzatti grazie al coinvolgimento diretto di giovani, residenti e familiari. L’opera, collocata sulla facciata del palazzo in cui viveva l’artista, rappresenta uno dei principali interventi del progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”, promosso dall’associazione Idee in Azione e finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Il murale è nato da un percorso di ascolto e confronto che ha raccolto testimonianze, ricordi e racconti legati a Di Sarno, artista che considerava l’arte uno strumento di dialogo e partecipazione. A guidare il processo di co-progettazione è stata l’artista Trisha Palma. La scelta del luogo non è casuale: proprio davanti all’edificio restano ancora le tracce di colore lasciate dalle attività creative che Di Sarno era solito svolgere all’aperto, nel cuore del quartiere.Protagonisti dell’iniziativa sono stati i giovani del rione, coinvolti in tutte le fasi del progetto, dall’ideazione alla realizzazione dell’opera. Un’esperienza che ha favorito collaborazione, creatività, senso civico e partecipazione attiva. L’intervento artistico si affianca a un’altra azione di rigenerazione urbana prevista dal progetto: la riqualificazione del verde pubblico. Un gruppo di adolescenti e giovani adulti ha infatti adottato due grandi aiuole comunali, per una superficie complessiva di oltre 1.500 metri quadrati, contribuendo alla cura e al decoro del Rione Luzzatti. Un percorso che punta a trasformare gli spazi pubblici attraverso l’impegno della comunità e delle nuove generazioni.

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