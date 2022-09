Nasce il PREMIO GIULIETTA SACCO. La serata in omaggio alla nota artista sarà presentata da Beppe Convertini

Maddaloni – C’è fermento in città per i festeggiamenti del Santo Patrono e tanto lavoro per rendere la festa di quest ’anno indimenticabile.

E dalle prime indiscrezioni che iniziano a trapelare potremmo affermare che ci sono tutti i presupposti.

Nella tarda mattinata il direttore artistico Pasquale Giordano, ha definito tutti i dettagli per una delle 4 serate che anticiperanno il concerto finale.

Giordano ha concordato con Franco Sacco, uno dei fratelli dell’artista Giulietta Sacco, scomparsa nel mese di aprile, una serata in suo onore, con un premio dedicato a questa donna dalla voce incantevole che tutti hanno ammirato ed invidiato.

“Era doveroso rendere omaggio a Giulietta ( in città tutti chiamano così la cantante) e quale occasione migliore se non i festeggiamenti per il patrono della città. – ha dichiarato Pasquale Giordano – Sarà una serata che onorerà la nostra concittadina e la musica napoletana, con la presenza di tanti artisti. Il noto conduttore di RAI 1, Beppe Convertini, che è già stato a Maddaloni visitandone anche il santuario, ha dato la sua disponibilità a presentare la serata. Convertini, molto devoto a san Michele, sarà uno degli ospiti della serata e collaborerà alla realizzazione della stessa. “

Pubblicità elettorale