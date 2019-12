Natale 2019 – L’Assessore Tarallo in favore dei più bisognosi e degli alunni delle scuole cittadine

SAN MARCO EVANGELISTA – Il periodo natalizio è quello che tutti noi, a cominciare dai bambini naturalmente, aspettiamo con ansia per un intero anno, vuoi per la possibilità di un lungo ponte festivo, vuoi per l’atmosfera magica che il Natale porta con sé. Dall’inizio del mese di dicembre e sino all’Epifania è tutto un susseguirsi di eventi, di andar per negozi a fare spese e preparare i pacchi da regalare a tutti i parenti ed amici. Ma, puntualmente, tutti noi ci dimentichiamo di quelli che soffrono, in special modo i bambini.



Non è così per l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella TARALLO che, in ogni occasione si mette in gioco, ci mette la faccia, per aiutare chi è meno fortunato di noi. L’attività dell’Assessore Tarallo è tesa a sostenere, con un aiuto concreto in derrate alimentari, i nuclei familiari con una forte criticità dal punto di vista reddituale, causata dal periodo di disagio che sta vivendo la popolazione sammarchese dal punto di vista economico.



In tal modo, l’Assessore alle Politiche Sociali intende garantire condizioni di dignità personale e familiare con maggiore riguardo alle famiglie a rischio emarginazione. Così in diverse occasione, grazie alle volontarie che le sono sempre vicino, raccoglie derrate alimentari presso i diversi supermercati cittadini.



Ed ogni anno, nel corso del periodo delle festività natalizie, si rimbocca le maniche e, in queste ore, sta distribuendo buste di derrate alimentari a 55 nuclei famigliari che sono stati segnalati dalle assistenti sociali a secondo del reddito ISEE ed al reddito di cittadinanza.



Nel contempo, nei giorni scorsi, prima della chiusura delle scuole sammarchesi per le festività natalizie, si è recata nelle diverse aule ed ha provveduto a distribuire ben 650 panettoni, offerti gratuitamente dalla generosità di EURO CASH. Non sono da meno il supermercato SISA. MD DISCOUNT, Supermercati a casa mia. “Durante questo periodo” – ha affermato Antonella Tarallo – “il nostro pensiero è rivolto ai più bisognosi, a coloro che sono a letto e non hanno nessuno vicino.



In mezzo all’attività frenetica dei nostri giorni” – ha detto – “questo tempo ci doni un pò di calma e di gioia e ci faccia toccare con mano la bontà del nostro Dio, che si fa Bambino per salvarci e dare nuovo coraggio e nuova luce al nostro cammino. Una sensibilità concreta, questa, verso i bisogni della comunità. Il sostegno alle famiglie sammarchesi bisognose è attuato grazie alla volontarietà di numerosi sammarchesi. Abbiamo avuto fiducia nella Carità delle persone che non conosce crisi” – ha affermato Antonella Tarallo – “e non siamo stati delusi. Ogni anno assistiamo piacevolmente stupiti davanti ad una crescita dei risultati che riusciamo ad ottenere.



Le istituzioni come il Comune” – ha aggiunto l’Assessore – “vengono incontro a queste realtà anche e soprattutto con piccoli ma significativi aiuti economici ed il mondo del volontariato, che a San Marco è molto attivo, ci da un aiuto sempre più incisivo per poter aumentare il numero delle persone alle quali offrire, nel segno della carità cristiana, un aiuto concreto”.