Neapolis Marathon 2026, svelate maglia e medaglia: Napoli corre nel segno di Davide Tizzano

Emozione, applausi e grande partecipazione al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione ufficiale della maglia tecnica e della medaglia celebrativa della sesta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, in programma il prossimo 18 ottobre. Un appuntamento che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e confermato la crescita costante della maratona partenopea, già proiettata verso numeri record. A colpire il pubblico è stata soprattutto la nuova maglia ufficiale, realizzata da Zeus, con il Vesuvio che prende forma tra il mare e i simboli più iconici della città, dal Maschio Angioino al Duomo. Sulla t-shirt campeggia il claim “When I run I always win” (“Quando corro vinco sempre”), frase ideata dal giornalista e maratoneta Roberto Di Sante, accolta con grande consenso dai presenti. Molto apprezzata anche la medaglia celebrativa che sarà consegnata a tutti gli atleti al traguardo: una vera cartolina artistica di Napoli con il Golfo, il Vesuvio e lo sguardo della Sirena Partenope, impreziosita dal contributo del maestro Lello Esposito. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 anche il Trofeo Davide Tizzano, dedicato alla memoria del due volte campione olimpico ed ex presidente federale di canottaggio. Il riconoscimento sarà assegnato al primo e alla prima atleta italiani all’arrivo della maratona. Visibilmente emozionato il presidente della Neapolis Marathon, Vincenzo Maiorano, che ha annunciato come le iscrizioni abbiano già superato quelle registrate nello stesso periodo della passata edizione. Un dato significativo riguarda inoltre la forte presenza internazionale: oltre il 60% degli iscritti proviene dall’estero. La maratona napoletana continua così a crescere anche grazie al sostegno di nuovi partner e a un progetto che unisce sport, turismo, ambiente e valorizzazione del territorio.