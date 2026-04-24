Nel Comune delle “Ciampate de diavolo” la Fiera storica del 25 aprile

Nel Comune di Tora e Piccilli (CE), sabato 25 Aprile 2026 si festeggia in luoghi storici con tradizioni, escursioni e tanto divertimento per tutta la famiglia!

Nel Comune di Tora e Piccilli, là dove l’omo della preistoria ha lasciato le proprie orme sulla lava fluida che è diventata roccia, si rinnova la tradizione della “Fiera del “25 aprile”. L’opportunità di vivere la ‘Festa della Liberazione’ in un contesto ricco di attrazioni storiche e preistoriche in un ambiente paesaggistico d’incanto. Sabato 25 aprile a partire dalle ore 10 in piazza Umberto I di Tora: degustazioni di vini e prodotti tipici locali, stand enogastronomici, area bambini gratuita, escursioni guidate tra sentieri e luoghi misteriosi. Per informazioni: 371 4670785 – 334 8971764