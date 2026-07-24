Nel Parco regionale si va a scuola di astronomia

La scuola di astronomia, che è come una vacanza.

È già partita, giovedì 23 luglio, la scuola di astronomia nel Parco Regionale di Roccamonfina – Foce del Garigliano. Il primo giorno ed è già “vacanza”, perché il percorso è quello in Roccamonfina (CE) tra scienza e cultura, sotto la guida attenta di Giuseppina (Pina) Cupolino, presidente dell’Associazione “Lattanino Cupolino.”

Nel pomeriggio la prima tappa al noto Santuario di Maria Santissima dei Lattani. La comitiva dei partecipanti al corso hanno ammirato la bellezza del Santuario, ma anche la natura rigogliosa dei castagneti che lo cingono e goduto della frescura generata dalle piante. Nel tardo pomeriggio nella grande piazza di Roccamonfina, Nicola Amore, gli iscritti al corso seduti ai tavolini della “Locanda di Fina” hanno seguito l’interessante lezione interattiva della professoressa Titti Guerrieri, ispirata al libro della professoressa Titti: “Gli orologi solari, come costruirli”; indicato anche per i ragazzi. A sera una gustosa cena nella stessa “Locanda di Fina”. Queste lezioni di astronomia, che hanno tutte le caratteristiche di una vacanza, continuano anche con laboratori didattici di astronomia nella sede Di Ponte di Sessa Aurunca, fino al 26 luglio, ci si può iscrivere anche per un solo giorno e il corso per i docenti di ogni ordine e grado è riconosciuto dal MIM come corso di aggiornamento. Per informazioni scrivere via mail: associazionelattaninocupolino@gmail.com