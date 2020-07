Nominata la responsabile del settore impresa e commercio di Forza Italia a Maddaloni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia – Maddaloni.

Cinzia Corazza è il nuovo responsabile del settore impresa e commercio di Forza Italia a Maddaloni Maddaloni – La notizia rientra nell’ambito della riorganizzazione del partito nella città calatina. “Ho chiesto a Cinzia Corazza di scendere in campo – dichiara il commissario – per dotare Forza Italia di una voce competente e seria nel settore del commercio e dell’impresa. Cinzia è una donna imprenditrice stimata e conosciuta, non solo a Maddaloni e, sono certa, che saprà interpretare con la giusta determinazione tutte le istanze di categoria”. “Ringrazio il commissario – dichiara Cinzia Corazza, titolare della Corazza Spa – per la fiducia accordatami. Sono consapevole delle difficoltà che incontrerò nel rappresentare gli interessi della mia categoria, ma posso assicurare di profondere il massimo dell’impegno e della determinazione. Ho aderito volentieri al progetto del commissario della quale apprezzo, da oltre vent’anni, le doti di umanità e la preparazione”.

Il Commissario

dott.ssa Maria Carmela Inverno