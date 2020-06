Nominato il garante dei detenuti. Il comunicato del presidente Magliocca

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca sulla nomina alla dottoressa Belcuore.

Il Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà è una figura importante per l’intera comunità provinciale, in quanto svolge una funzione di presidio, di garanzia su tutte le forme di privazione della libertà, garantendo nel contempo che sia osservata scrupolosamente la normativa vigente, salvaguardando sempre e comunque la tutela della dignità della persona umana.

Alla dottoressa Emanuela Belcuore formulo i migliori auguri di un buon lavoro, sicuro che saprà svolgere con competenza il suo delicato ruolo nel campo dei diritti umani, delle connesse tematiche sociali, con particolare sensibilità per le quelle relative alle persone temporaneamente private della libertà.

È un ulteriore passo in avanti per la comunità di Terra di Lavoro.