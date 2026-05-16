“NOVA”, l’evento M5S

Pienone per la prima giornata di “NOVA”, l’evento organizzato dal Movimento Cinque Stelle per ascoltare le necessità dei cittadini da portare a Roma.

L’evento casertano rientra in una delle sei tappe regionali.

L’invito è giunto a tutti i tesserati e si doveva confermare la propria adesione segnalando eventuali allergie alimentari, visto che l’evento è durato mezza giornata.

Cento i partecipanti a Caserta. Presenti i deputati Enrica Alifano, Agostino Santillo, Danilo Della Valle, Salvatore Micillo, Giuseppe Buompane e un rapido passaggio di Mariolina Castellone. Presenti anche vari candidati alle prossime elezioni amministrative nei comuni casertani.

La giornata ha visto una prima riunione generale: da essa sono emerse le aree tematiche discusse nella sessione mattutina e, dopo la pausa buffet, in quella pomeridiana. Mini circoli divisi per aree tematiche hanno visto la discussione dell’argomento trattato.

I temi hanno toccato in mattinata la famiglia e gli incentivi, la scuola e università, l’edilizia residenziale, le attività sportive e gli impianti, mentre il pomeriggio si è parlato di giovani e università, sanità, ambiente e sviluppo aree interne, con anche mobilità sostenibile, la lotta alla criminalità organizzata, disabilità e autismo, dipendenza energetica e tecnologica, PMI.

Il ricco buffet, con attenzione verso problemi come la celiachia, ha sancito una pausa tra le due sessioni.

Gli interventi dei partecipanti, presenti da Caserta e provincia, hanno evidenziato le varie criticità da considerare: all’area “Sanità”, ad esempio, le criticità emerse riguardano i tempi biblici per un esame o una visita nella sanità pubblica, la scarsità dei medici, il divario dei fondi destinati a livello nazionale (al Nord più che al Sud), la sanità privata che vampirizza i fondi, l’intramoenia nella sanità pubblica, condannata come oscena e ingiusta, l’odissea di chi soffre di malattie rare, il precariato e, in alcuni casi, la scarsa tutela per medici da un lato e pazienti dall’altro.

Presenti, per il gruppo territoriale di Santa Maria a Vico, il consigliere comunale Francesco Iadaresta e gli attivisti Carmine Maione e Anna Rita Canone.