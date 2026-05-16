Il Movimento 5 Stelle presenta il “Protocollo F.I.O.R.E.”.

(Caserta) – Domenica 17 Maggio, alle ore 18:30 presso l’Arena Comunale Ferdinando II di San Nicola la Strada, si terrà la presentazione e la firma pubblica del Protocollo F.I.O.R.E., un nuovo modello di welfare e sicurezza urbana promosso dal MoVimento 5 Stelle. All’evento prenderanno parte candidate e candidati, insieme ai parlamentari Gilda Sportiello, Enrica Alifano e Agostino Santillo, che si faranno garanti istituzionali del progetto.

17 MAGGIO: L’ALBA DI UNA NUOVA CITTÀ. IL PROTOCOLLO F.I.O.R.E. OLTRE L’IMMAGINABILE.

Non stiamo scrivendo un programma. Stiamo progettando il diritto alla felicità.

Dati sociologici e cronache quotidiane allarmanti confermano uno scollamento profondo tra le istituzioni ed i bisogni reali, in particolare quelli legati alla sicurezza percepita, all’equità di genere e all’inclusione delle fragilità; non possiamo più permetterci risposte burocratiche a problemi umani. Il MoVimento 5 Stelle, insieme a cittadini e attivisti che non si sono mai arresi all’inerzia, invita la comunità a testimoniare un atto di coraggio che vuole rompere gli schemi patriarcali della società contemporanea. Le nostre città oggi sono ferite da uno scollamento profondo tra le istituzioni e il battito reale della vita sociale.

Il Protocollo F.I.O.R.E. (Formazione, Innovazione, Orientamento, Rigenerazione, Empowerment), un acronimo che racchiude i cinque pilastri di una rigenerazione che non riguarda solo i muri ma l’anima stessa della nostra comunità, è attuabile a costo zero ed integrabile nei primi 100 giorni di governo. Questo modello rivoluzionerà il volto delle nostre città; è la nostra risposta scientifica, rigorosa e inattaccabile a questa crisi. Non è una semplice proposta politica: è un’infrastruttura morale, un salto quantico amministrativo che trasforma il Comune da freddo erogatore di servizi a organismo vivente di tutela e riscatto.

Questo cambiamento radicale non è una promessa, è già iniziato, grazie all’impegno di numerose candidate, candidati e realtà sociali che, riconoscendo la forza dirompente di questa visione, hanno già aderito.

Domenica 17 Maggio, alle ore 18.30, presso l’Arena Comunale Ferdinando II di San Nicola la Strada insieme con attiviste/i, candidate/i, amiche ed amici ci saranno i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Gilda Sportiello, Enrica Alifano, Agostino Santillo. Le cittadine ed i cittadini non assisteranno ad un convegno ma ad un rito di cittadinanza attiva al cui termine tutte le candidate ed i candidati, insieme con le portavoci ed i portavoce, firmeranno pubblicamente il Protocollo F.I.O.R.E. assumendosi un impegno d’onore davanti al Popolo: la promessa che nessuna donna, nessun anziano, nessun cittadino si senta invisibile, lasciato solo tra le pieghe della burocrazia.

Invitiamo tutte e tutti a progettare insieme con noi la meraviglia: la città che si prende cura di noi.

INSIEME SIAMO IMBATTIBILI