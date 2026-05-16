Pompieri all’opera per un vagone in fiamme

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Marcianise, sono intervenute all’interno dell’Interporto Sud, nel comune di Marcianise, presso un’area di stoccaggio di RFI, per l’incendio di un vagone ferroviario interessato da lavori di dismissione.

Giunte immediatamente sul posto, le squadre hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo che, nel frattempo, aveva già coinvolto l’intero vagone, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza.

A supporto delle operazioni sono intervenute anche due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito incessantemente fino alla completa messa in sicurezza dell’area e allo spegnimento delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.