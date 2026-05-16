Antonio De Falco: “A Caserta solita caccia al consenso e tante chiacchiere inutili”

“A conti fatti dovrebbe mancare circa un anno alle prossime elezioni amministrative di Caserta ma niente di nuovo sembra sorgere all’ orizzonte”

A parlare è il socialista Antonio De Falco, il quale subito dopo incalza: “questa citta’ è allo sfascio a partire dall’incongruenza dei Commissari Prefettizi, i quali hanno, prima, delegato alla Politica futura ogni iniziativa ma, subito dopo, si sono auto prorogati il mandato in scadenza a Novembre.

A parte questo – continua De Falco – è l’atteggiamento della politica locale che mi preoccupa: soliti schemi, solita caccia al consenso e solite chiacchiere inutili.

Per adesso, ll centro destra e il centro sinistra, a parte il solito toto-candidato a Sindaco, risultano non pervenuti. Caserta muore ogni giorno – continua De Falco – molti commercianti sono con l’acqua alla gola, una città caratterizzata dal traffico intenso sin dalle prime ore della giornata, i parcheggi una vera e propria odissea, il mordi e fuggi dei numerosi turisti lasciati letteralmente allo sbando, strade dissestate, Palazzetti dello Sport con lavori iniziati e mai terminati, verde pubblico trascurato, spazi per bambini e anziani inesistenti e tanto altro ancora.

Allora, conclude De Falco – invito i Partiti a voltare pagina e lasciarsi alle spalle quel metodo vecchio che, nel corso degli anni, ha fatto tanto male alla nostra comunità.

Caserta ha bisogno di un programma serio e fattibile, intorno al quale unire le forze.

Ora basta. Al centro di ogni progetto futuro va messo il bene della città e non quello personale, almeno per una volta proviamo a cambiare davvero”.