Incarico provinciale per Giovanni Bruno

Comunicato stampa del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Maddaloni (CE). Pubblichiamo integralmente:

Diamo il benvenuto al dottor Giovanni Bruno, politico di lungo corso , già Dirigente Regione Campania , politiche agricole, alimentari e forestali,persona perbene e stimata in città. E’ stato Consigliere Comunale e Assessore Comunale. Su indicazioni del Capo Gruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia “Commissione Agricoltura” On. Marco Cerreto, il Presidente Provinciale On.le Gerolamo ( Gimmi ) Cangiano , ha nominato il dottor Bruno a Capo del Dipartimento Provinciale Agricoltura. Personalmente sono entusiasta della nomina di Giovanni , ringrazio Marco Cerreto per l’intuizione e Gimmi Cangiano per la ratifica della nomina , dichiara Nino di Lillo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Sono certo che il contributo professionale e politico accrescera’ il valore degli attuali iscritti al partito.