Rinascita: “Smettila di cercare il Capitano, prima costruisci la Nave”

La dPomigliano d’Arco. «Durante le nostre assemblee ci siamo resi conto che la vittoria al Referendum Costituzionale rischia di diventare lettera morta se non si costruisce tutti insieme una proposta politica da sottoporre agli elettori». Non hanno dubbi i componenti di Rinascita sulla strada da intraprendere ai prossimi appuntamenti elettorali, e, nello spirito unitario che ha sempre contraddistinto questo movimento, hanno organizzato una due giorni di discussione aperta dove sarà rappresentato tutto il panorama politico della sinistra italiana. Il titolo che avvierà i lavori assembleari è: “Smettila di cercare il Capitano, prima costruisci la Nave” in programma alla Sala delle Capriate dell’ex Distilleria di Pomigliano d’Arco, in via Roma n. 281, venerdì 15 maggio a partire dalle 18 e sabato 16 maggio dalle 10 alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio a partire dalle 17.30.

«Il modello che abbiamo deciso di adottare – spiegano gli organizzatori – è quello puramente assembleare: chiunque potrà intervenire ed interagire con noi ed i nostri ospiti, rappresentanti delle principali forze politiche della sinistra».

Si comincia venerdì 15 maggio con il primo dibattito intitolato: “Né vassalli né spettatori. Per una politica estera progressista che metta al centro pace, diritti e multilateralismo”. Interagiranno con i partecipanti Nicola Campanile, Presidente di Per le Persone e la Comunità; Benedetta Scuderi, Europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra; Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico, e Settimio Stallone, docente di Relazioni Internazionali dell’università Federico II di Napoli. Coordina l’assemblea Rosa Cetro di Rinascita.

Il giorno successivo i lavori assembleari inizieranno alle 10 a partire da: “14 milioni di voti cercano un Progetto e non un Cartello elettorale”. Al tavolo dei relatori ci saranno Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra; Jasmine Cristallo, componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico; Francesco Dinacci, segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico, e Roberto Oratino, rappresentante del Comitato Avvocati per il No e tra i fondatori di Rinascita. La direzione è affidata a Carla Mercogliano, segretaria di Rinascita.

L’ultimo dibattito in programma è intitolato “Radici profonde reggono Le Grandi Navi. Il ruolo e la centralità delle Realtà Locali nell’Alleanza Progressista” con Tonino Scala, Coordinatore Regionale di Sinistra Italiana; Gianfranco Nappi, direttore di Infiniti Mondi; Giuseppina Vallefuoco dell’esecutivo Nazionale Ugs, e Michele Caiazzo, già sindaco di Pomigliano d’Arco. Coordinerà i lavori il segretario di Rinascita Vito Fiacco Esposito ed interverranno i rappresentanti locali di Sinistra Italiana, Verdi, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per le Persone e la Comunità.

«I precedenti appuntamenti elettorali – concludono i rappresentanti di Rinascita – ci hanno insegnato che gli elettori di centro sinistra ci chiedono unità e risposte: l’obiettivo di questi due giorni di assemblea è dire la nostra per la costruzione di un programma politico per la sinistra a tutti i livelli, a partire dalle questioni internazionali fino alle questioni puramente locali. Il tutto insieme ai notri potenziali alleati politici e a tutti i cittadini che decideranno di consegnarci il loro contributo e la loro partecipazione».

Tutte le informazioni sulle attività di Rinascita sono disponibili alle pagine social ufficiali: www.facebook.com/rinascita.pomigliano ewww.instagram.com/rinascitapomigliano/