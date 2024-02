Nuova identità visiva per il Palazzo Reale di Napoli con un concorso

La direzione del Palazzo Reale di Napoli bandisce un concorso per grafici allo scopo di creare un nuovo marchio/logotipo e una nuova identità visiva che si adegui al rinnovamento dell’immagine museale per le attività di promozione e comunicazione, con l’obiettivo di tornare a legare in modo evidente e simbolico il Palazzo alla sua dimensione internazionale in quanto teatro della storia d’Europa.

Il concorso si articolerà in due fasi: la presentazione delle domande, entro il 29 Febbraio 2024, e la successiva selezione di 5 soggetti che avranno 60 giorni di tempo per presentare le proprie proposte progettuali, con scadenza al 30 aprile 2024.

I progetti saranno esaminati da una commissione composta da professionisti del settore e rappresentanti di Palazzo Reale che decreterà il vincitore al quale sarà corrisposto un premio di 15mila euro, mentre agli altri 4 progetti sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un premio di mille euro ciascuno.

A coordinare le attività sarà l’AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva, che si occuperà della segreteria organizzativa del concorso.

Il bando, con tutti i dettagli e le indicazioni operative, è stato pubblicato sia nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.palazzoreale.org, sia sul sito www.aiap.it. Tutte le richieste di chiarimenti e informazioni dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo aiap@pec.it.