Nuova proposta di pace da parte di Teheran

Secondo la Cnn, il Pakistan ha annunciato che, a giorni, potrebbe arrivare una nuova proposta da parte dell’Iran per porre fine alla guerra. Sempre dalla Cnn, fonti informate, hanno riferito che Donal Trump sarebbe intenzionato a respingere la proposta iraniana. Ciò che, in realtà, Trump teme è di porre in una posizione subalterna gli Usa se accettasse di riaprire lo Stretto di Hormuz e trovare un accordo sul programma nucleare, come suggerito da Teheran. Intanto, dal primo maggio, gli Emirati Arabi hanno deciso di uscire dall’Opec (gruppo dei paesi produttori di petrolio) e dall’Opec+ (che include ulteriori dieci paesi fra cui la Russia), ponendosi in alternativa agli Stati Uniti. A San Pietroburgo, ha avuto luogo l’incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e Putin che ha affermato che Mosca farà tutto il possibile per la pace in Medio Oriente.